В Челябинске нарисуют самое большое трафаретное граффити России

Одна из гончих Филиппа Бульбаченко. Фото: onf.ru.

В микрорайоне «Академ Riverside» в эти дни создают самое большое трафаретное граффити России, сообщает сайт «Южноуральская панорама».

Над масштабным проектом трудится художник из Санкт-Петербурга Филипп Бульбаченко. Работа выполняется с помощью бумажных трафаретов. Филиппу помогает челябинский художник Артем Глинщиков. Граффити будет готово примерно через неделю.

— Я нарисую четырех гончих собак, которые смотрят в разные стороны. Граффити посвящается проблемам взаимоотношений индивида и общества, — пояснил свою задумку Филипп.

Напомним, 1 августа в Челябинске стартовал фестиваль «Культурный код». Его участники создадут на фасадах Челябинска 10 муралов. Их рисуют художники со всей России.

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