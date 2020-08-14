Жителя Курганской области задержали с мешком марихуаны в руках

Фото: Пресс–служба УМВД России по Курганской области

Сотрудники наркоконтроля отдела МВД «Петуховский» задержали 50-летнего жителя села Зотино с пакетом марихуаны.

— Для данного вида наркотика вес более 220 граммов является крупным размером, — сообщили в МВД по Курганской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ» (ст. 228 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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