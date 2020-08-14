В Челябинске на несколько дней перекроют движение по Комсомольскому проспекту

Водителей просят заранее планировать маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске закроют движение в районе гипермаркета «Теорема» по Комсомольскому проспекту. Такие меры приняты в связи с ремонтом тепловой сети на этом участке, сообщили в администрации города.

Ограничение будет действовать с 20:00 сегодняшнего дня до 06:00 17 августа. Водителям придется изменить свой маршрут.

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