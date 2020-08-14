Поэт из Челябинска объяснит землякам хитросплетения современной поэзии

Александр Самойлов. Фото: hornews.com.

Челябинская областная научная библиотека запускает проект «Поэзия XXI века. Антология одного стихотворения». Это серия видеороликов, где поэт из Челябинска Александр Самойлов будет рассказывать о смысле произведений своих коллег-современников, сообщает сайт hornews.com.

Интересно, что библиотекари присмотрели поэта в сети Интернет. Александр вел YouTube-канал о поэзии “Передача о стихах”. В коротких роликах он рассказывал, в чем разница между прозой и поэзией, может ли современный человек сочинять стихи как Пушкин, и на что похоже “идеальное стихотворение”. Проект смотрели не более двухсот человек. Правда, художника это совсем не смущало.

— Можно ли сказать, что это неудачный проект? Поэзия вообще неудачный проект, — шутит автор поэтической передачи.

Надеемся, что теперь аудитория Александра расширится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru