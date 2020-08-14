Погода в Челябинске 15 августа 2020: классический исход лета

Не радует погода - налегайте на арбузы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Без малого 300 лет тому назад в этот день торжественно открыли летнюю резиденцию русских императоров — Петергоф. Хорошо бы там оказаться и нынешним летом. Но пока будем обходиться малым — с радостью встретим грядущие выходные.Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 15 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу в областной центр нагрянут дожди. Суббота тоже будет омрачится осадками.

Разрыв между ночной и дневной температурой становится все меньше.

В ночь на субботу в городе +11 градусов, днем до +19. Такую температуру и считают классической для конца лета.

До семи часов вечера этой субботы в Челябинске также продлили режим НМУ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru