Погода в Челябинске 15 августа 2020: классический исход лета

Не радует погода - налегайте на арбузы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Без малого 300 лет тому назад в этот день торжественно открыли летнюю резиденцию русских императоров — Петергоф. Хорошо бы там оказаться и нынешним летом. Но пока будем обходиться малым — с радостью встретим грядущие выходные.Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 15 августа 2020 года.
По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу в областной центр нагрянут дожди. Суббота тоже будет омрачится осадками.
Разрыв между ночной и дневной температурой становится все меньше.
В ночь на субботу в городе +11 градусов, днем до +19. Такую температуру и считают классической для конца лета.
До семи часов вечера этой субботы в Челябинске также продлили режим НМУ.
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