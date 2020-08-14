В Челябинске восстановят закрашенное граффити «Девушка с караваем»

Арт-объект отмыли, но он потерял свой первоначальный вид Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске восстановят граффити «Девушка с караваем», которое было испорчено на фасаде дома Труда, 161. Работы начнутся уже 25 августа. За них будет отвечать художник Владислав Одегов, являющийся автором этого арт-объекта. Как он сообщил «Хорошим новостям», внешность девушки претерпит изменения — в ней станет меньше «азиатского».

— Вполне вероятно, что реставрация, пусть и с некоторыми правками. Рисовать её будет попроще, чем в первый раз, — рассказал «Хорошим новостям» Владислав.

Напомним, граффити «Девушка с караваем» исчезло с фасада дома осенью прошлого года. Ее закрасила одна из рекламных компаний города. Позже арт-объект отмыли, однако он потерял свой первоначальный вид.

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