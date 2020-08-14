Губернатор Шумков поздравил с днем рождения Тюменскую область и вспомнил про 90-е

Хотя Шумков является уроженцем Зауралья, однако большую часть жизни он проработал в Тюменской области. Фото: shumkov_vm/instagram.com

Губернатор Курганской области Вадим Шумков через Instagram поздравил с днем рождения Тюменскую область. В своем посту он также заявил, что Зауралье не всегда так сильно отличалась по уровню развития от соседнего региона.

— Я почти 15 лет проработал в самой Тюмени и более 20 лет - в большой Тюменской области. Сейчас уже более года работаю в Кургане. Мне действительно есть с чем сравнивать. Я помню 90-е. Помню 2000-й год, когда по многим точкам развития регионов и административных центров они были сопоставимы. В чем-то за счёт внутренней комфортности и уюта Курган даже смотрелся выигрышней, — написал Шумков в соцсетях.

Помимо этого, губернатор Курганской области отметил, что регион уже начал свое активное развитие еще в прошлом году. По его словам, уже есть некоторые результаты. Он также добавил, что будущее Зауралья зависит и от его жителей.

— И оглядываясь назад через несколько лет, мы также будем гордиться нашим регионом, дорогие земляки. Потому что залогом любого успеха, любого развития являются люди. Те, кто своим трудом, своим умом и своими руками, не тратя времени на болтовню и пустые пересуды, каждый день преобразуют своё и окружающее пространство к лучшему, — подчеркнул Шумков.

Отметим, что в прошлом месяце Шумков объявил о планах по восстановлению экономики Курганской области. Для этого он планирует построить индустриальные парки, которые увеличат количество рабочих мест, а также привлекут дополнительные инвестиции в регион.

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