Квартиры в Европе, земля и автомобили: депутаты Госдумы от Челябинской области раскрыли данные о своем имуществе и доходах

Депутаты Госдумы отчитались о доходах.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На сайте нижней палаты выложены декларации о доходах депутатов Госдумы и их семей. Это данные по состоянию на 2019 года. Рассказываем, сколько зарабатывают и чем владеют государевы люди.
Валерий Гартунг: заработал 32,4 млн рублей
На Гартунге числятся земельный участок, жилой дом и Mercedes-Benz CL.
Супруга Гартунга заработала за год без малого 129 млн рублей. На нее записаны земельный участок, три жилых дома в России и две квартиры на Кипре и в Швейцарии.
Елена Ямпольская: 26 млн рублей
В собственности депутата земельный участок и квартира, а также автомобиль Land Rover Range Rover Sport. Ее супруг заработал 4,3 млн., у него два земельных участка и дом.
Виталий Бахметьев: 7,6 млн рублей
В собственности Бахметьева три земельных участка, три жилых дома и три квартиры. У депутата есть также гараж и хороший парк техники: Mercedes-Benz GL 500 4 Matic, два маломерных судна — ГЦ Bombardier GTX-215 и ГЦ Kawasaki SX-R800, снегоболотоход CAN-AM Outlander MAX LTD 80030 EFI и снегоход Yamaha RFX10 RMS.
Супруга Виталия Бахметьева заработала за 2019 год 65,2 млн рублей. На ее имя записаны 11 земельных участков, шесть жилых домов, две квартиры и два гаража.
Владимир Бурматов: 5,5 млн рублей
В собственности депутата автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Доход супруги Бурматова составил 608 тыс. рублей. Вместе они владеют квартирой.
Дмитрий Вяткин: 5,4 млн рублей
Депутат владеет жилым домом и земельным участком. Его супруга заработала за год 158 тыс. рублей.
Анатолий Литовченко: 5,4 млн рублей.
На Литовченко записаны четыре земельных участка, жилой дом и доля в квартире, а также автомобили HYNDAI TUCSON 2.7GLS AT, УАЗ-469Б.
Его жена заработала за год 163 тыс. рублей.
Виталий Пашин: 5,4 млн рублей
В собственности депутата одна квартира, у его супруги - две. Супруга Пашина заработала за год 10,3 млн рублей.
Олег Колесников: 4,4 млн рублей
Супруга заработала 5,6 млн. Официально ни он, ни супруга не имеют в собственности ничего.
Андрей Барышев: 4,2 млн рублей
Барышев — владелец трех квартир (одна в Испании), гаража, нежилого здания и двух земельных участков.
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