Московский блогер Илья Варламов назвал челябинский вокзал зоной строгого режима

Вот так теперь выглядит пешеходный мост рядом с вокзалом. Фото: Лев Владов

Челябинский вокзал решили сделать безопаснее, поставив там заборы и металлоискатели. На это обратил внимание популярный блогер Илья Варламов. Он сравнил челябинский вокзал с зоной строго режима, а меры безопасности назвал бесполезными.

— Все эти рамки и заборы мешают пассажирам. На входе на вокзал надо стоять в очереди, выворачивать карманы, рискуя потерять смартфон, ключи и документы, надо затаскивать багаж на сканер. Сплошной дискомфорт. А как быть, если ты опаздываешь на поезд? Сбивать охрану регбийным приёмом и бежать к поездам, надеясь, что тебя не пристрелят? — пишет Илья Варламов в своем блоге.

Теперь прохожим придется смотреть на забор изо дня в день. Фото: Лев Владов

Как сообщает челябинский урбанист Лев Владов, теперь на платформы нельзя попасть с улицы, только через рамки.

— Это современный норматив для вокзалов. Проблема для Челябинска еще и в том, что этот пешеходный мост — едва ли не единственный путь для жителей Ленинского района пройти в центр города пешком. Многие ходят здесь каждый день. Теперь — с видом на забор, — рассказал Лев Владов.

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