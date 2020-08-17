Челябинская красавица примет участие в финале конкурса «Мисс Москва 2020»

Челябинка приняла участие в конкурсе «Мисс Москва 2020». Фото: instagram.com/ksenia.russo/

В сентябре состоится финал конкурса «Мисс Москва 2020», участие в котором приняла красотка из Челябинска Ксения Слепенкова. В соцсетях девушка рассказал, когда пройдет состязание, и кто его будет оценивать.

— 25 сентября в 19:00 в ГЦКЗ РОССИЯ, финал будет транслироваться в онлайн-формате, — пишет Ксения. — Каждую номинацию оценит профессиональное жюри, в которое входят известные актеры, режиссеры, исполнители и другие лидеры мнений.

Уже через месяц финалистки конкурса узнают, кто станет обладательницей титула «Мисс Москва 2020».

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