ЧТПЗ избавился от профилактория, в котором был ковидный обсерватор

Сегодня профилакторий является составной частью клиники «Вся медицина». Фото: читатель КП

Челябинский трубопрокатный завод решил избавиться от непрофильного актива — санатория «Изумруд», где во время пандемии коронавируса работал обсерватор.

— С целью совершенствования системы управления активами совет директоров ПАО «ЧТПЗ» принял решение о прекращении участия в АО «Медицинский центр ЧТПЗ», куда входит санаторий «Изумруд». Данный шаг сделан в рамках реализуемой с 2019 года стратегии последовательного выхода компании из акционерного капитала непрофильных активов — рассказала КП-Челябинск менеджер по корпоративным коммуникациям ПАО ЧТПЗ Мария Шардакова.

Однако это не означает, что Трубопрокатный рвет со своей бывшей здравницей полностью.

— Все действующие в АО «Медицинский центр ЧТПЗ» и санатории «Изумруд» программы по предоставлению услуг здравоохранения и медицинского обслуживания сотрудникам Группы ЧТПЗ, включая обязательства по коллективному договору, будут сохранены в полном объеме, — заверила Мария Шардакова.

Сегодня профилакторий является составной частью АО «Клиника «Вся медицина».

Обсерватор закрыт, профилакторий продолжает работу в обычном режиме — сюда заехали отдыхающие.

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