«Пассажирка беременна»: на трассе М5 в Челябинской области фура смяла легковушку

Фото: Трасса М5 Уфа — Челябинск/vk.com

На трассе М-5 под Златоустом столкнулись легковой автомобиль Chery и грузовик MAN. ДТП произошло накануне днем. Как сообщили в ГИБДД, 32-летний водитель легковушки при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку.

В комментариях пользователи заметили, что удар пришелся боком, и предполагают, что либо машину занесло, либо водитель в последний момент пытался вырулить обратно. На кадрах с места аварии видно, что мужчина не смог выбраться из искореженного авто самостоятельно.

— Водитель Chery и пассажирка 27 лет доставлены в ближайшую больницу, — уточнили в ГИБДД.

В соцсетях сообщают, что среди пассажиров была беременная женщина. Пользователи осудили водителя за опасную езду.

— Просто нужно включать голову, что ты едешь не один. Беременная девушка (жена) и другие могли пострадать! Там очень узкая дорога данную дорогу знаю, так как до Уфы знаю, каждый знак и поворот! — пишет Дмитрий Петров в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во «ВКонтакте».

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