Двое детей попали под колеса автомобиля возле арены «Трактор» в Челябинске

Дети переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Фото: google.com/maps

Двое детей оказались под колесами автомобиля, переходя дрогу по зебре возле «Пятерочки» на улице Салавата Юлаева, 27. ДТП произошло около 14:30.

— Мальчики, 9 и 11 лет. Один получил травму головы и ноги. У второго более тяжелые травмы, он был без сознания, — рассказал очевидец.

Сейчас обоих привезли в детскую областную больницу. В ГИБДД города озвучили предварительную версию происшествия:

— Водитель Hyundai Sonata не предоставил преимущество пешеходам.

По словам очевидцев, за рулем сидел мужчина в возрасте. В Госавтоинспекции сообщили, что ему 24 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru