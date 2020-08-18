В челябинском зоопарке открылись помещения с экзотическими животными

Фото: челябинский зоопарк
Зоопарк Челябинска возобновил работу всех своих помещений. Теперь для посетителей стали доступны такие экспозиции как «Экзотеррариум» , «Тропический мир» и «Экзотические животные». Сообщение об этом появилось на официальной странице зоопарка в соцсетях.
— При посещении помещений обязательно соблюдать дистанцию друг от друга и масочный режим, — напоминают представители челябинского зоопарка.
Напомним, 11 августа со снятием режима ограничений также доступны музеи. Однако посещать их разрешено с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru