В челябинском зоопарке открылись помещения с экзотическими животными

Фото: челябинский зоопарк

Зоопарк Челябинска возобновил работу всех своих помещений. Теперь для посетителей стали доступны такие экспозиции как «Экзотеррариум» , «Тропический мир» и «Экзотические животные». Сообщение об этом появилось на официальной странице зоопарка в соцсетях.

— При посещении помещений обязательно соблюдать дистанцию друг от друга и масочный режим, — напоминают представители челябинского зоопарка.

Напомним, 11 августа со снятием режима ограничений также доступны музеи. Однако посещать их разрешено с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

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