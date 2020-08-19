Момент с торнадо в Курганской области попал на видео

Такое явление в Зауралье происходит не в первый раз. Фото: vk.com / Интересный Курган

В Курганской области недалеко от Шадринска видели торнадо. Как рассказывают очевидцы, все началось около шести часов вечера 18 августа. Фотографиями и видеороликами бушующей стихии они поделились в соцсетях.

— В первый раз вижу в Шадринске торнадо. Блин, сейчас оно таких дел натворит, — рассказывает очевидец в одном из видеороликов.

Такое погодное явление в Курганской области происходит уже не в первый раз. Летом 2017 года в восточной части региона был зафиксирован ураган. Тогда из-за разбушевавшейся стихии пострадали здания в деревне Малое Песьяново.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru