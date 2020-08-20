В Челябинский двор нагрянули полиция и ОМОН

Челябинцев напугали силовики в масках
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Во двор домов по улице Косарев, 52Б и Оранжерейного переулка, 3 нагрянули маски-шоу. Ранним утром около одного из подъездов жители увидели группу полиции и ОМОН в полной боеготовности.
В ГУ МВД Челябинской области смогли лишь подтвердить информацию.
— На месте работают сотрудники правоохранительных органов, — прокомментировали в ведомстве.
В пресс-службе Росгвардии Челябинской области обещали дать комментарий позже. Как только КП-Челябинск получит ответ, сразу его опубликует.
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