В Челябинский двор нагрянули полиция и ОМОН

Челябинцев напугали силовики в масках Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во двор домов по улице Косарев, 52Б и Оранжерейного переулка, 3 нагрянули маски-шоу. Ранним утром около одного из подъездов жители увидели группу полиции и ОМОН в полной боеготовности.

В ГУ МВД Челябинской области смогли лишь подтвердить информацию.

— На месте работают сотрудники правоохранительных органов, — прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе Росгвардии Челябинской области обещали дать комментарий позже. Как только КП-Челябинск получит ответ, сразу его опубликует.

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