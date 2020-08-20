«Сорвал трубу, а мог пробить голову человеку»: в аварийном общежитии Златоуста обрушился потолок

Огромные куски бетона упали на стиральную машинку и мойку. Фото: сообщество "ЧП ДТП Златоуст".

В одном из старых общежитий Златоуста, по улице Тургенева, 3, где на прошлой неделе кусок потолка упал на голову шестилетнему мальчику, новое обрушение. На этот раз с потолка отвалились большие глыбы бетона. Лишь по чистой случайности никто из жителей общежития не пострадал.

Новое обрушение произошло на общей кухне. Куски бетона упали в металлическую мойку и на новенькую стиральную машину. Попутно они пробили водопровод, и вода долго брызгала по всей кухне.

— Кусок потолка сорвал трубу, а мог пробить голову человеку, — возмущены жители общежития.

Ранее жильцы просили признать свой дом аварийным и расселить общежитие. Но чиновники заявили, что износ дома не такой большой — 38%. И посоветовали горожанам починить потолок собственными руками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru