Стало известно состояние пострадавших в ДТП на М-5 в Челябинской области

На трассе под Златоустом столкнулись две легковушки. Фото: vk.com/ ЧП ДТП Златоуст

Минздрав уточнил количество пострадавших в утреннем ДТП на трассе М-5 под Златоустом. Это двое взрослых и двое детей.

— Мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина — в среднем, в отделении травматологии. Оба — в Златоустовской городской больнице, — рассказала пресс-секретарь областного минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Проведена телемедицинская консультация с областными специалистами. Двое детей с различными травмами увезли в Челябинск, в Областную детскую больницу.

Напомним, водитель Nissan выехал на встречную полосу, чтобы обогнать автомобиль, и врезался в Ford. В итоге спасателям пришлось доставать пострадавших из смятой машины.

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