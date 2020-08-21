«Стены в плесени, а из розеток — вода»: в челябинской школе перед началом учебного года сырость и разруха

Родители учеников не верят, что школу откроют вовремя Фото: общественная организация "Гражданский патруль"

Родители учеников школы № 59 в Тракторозаводском районе Челябинска очень обеспокоены ремонтом внутри здания. Они обратились в общественную организацию «Гражданский патруль» и рассказали, что классы и коридоры находятся в плачевном состоянии. Причем в буквальном смысле — с третьего по первый этаж капает вода. Директор же утверждает, что все в порядке, и уже 31 августа школа будет готова.

— Мы с трудом верим, что школу откроют, — рассказала «Гражданскому патрулю» жительница Челябинска Татьяна Рябуха. — Стены в плесени. То, что бежит вода, директор объяснила тем, что это остаточное явление после ремонта кровли и вода докапывает.

Старые добрые ведра помогают справиться с текучими потолками Фото: общественная организация "Гражданский патруль"

По словам родителей, вода не просто капает, а буквально бежит, даже из розеток. Целых восемь кабинетов находятся в непригодном для обучения состоянии.

Стены и потолки в классах оставляют желать лучшего Фото: общественная организация "Гражданский патруль"

Общественники уже обратились в прокуратуру и Минобр региона, чтобы здание школы привели в нормальный вид.

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