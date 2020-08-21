Предприниматель из Челябинской области пообещал поставить бананы российского производства, чтобы победить на торгах

В УФАС посчитали, что бизнесмен необоснованно получил преимущество на проводимых торгах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области УФАС выдало предупреждение одному из местных предпринимателей за недостоверную информацию на аукционе, связанным с поставкой фруктов. Мужчина указал в заявке на участие, что он может привезти бананы, выращенные в Российской федерации. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, бизнесмен не подтвердил достоверность этих сведений.

— Согласно действующему законодательству предприниматель имел преимущество в виде неснижения конечной цены контракта на 15% в случае победы в отличие от других участников, заявивших об иностранном происхождении товара. Соответственно, предприниматель имел больше шансов победить. Таким образом, участники аукциона были необоснованно поставлены в неравные условия конкуренции, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Однако предприниматель не смог одержать победу на аукционе. В итоге, контракт заключили с другим участником, который предложил наименьшую цену в 190 тысяч рублей. Отметим, что начальная стоимость контракта была равна 299 тысячам рублей.

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