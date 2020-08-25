Челябинский священник рассказал в TikTok, в каких случаях Бог может простить взяточников

Священник также имеет свой канал и на YouTube. Фото: vk.com / Владимир Панарин

Челябинский священник и блогер Владимир Панарин высказался о своей позиции относительно взяточников. В одном из своих видео в TikTok он частично оправдал перед Богом грешников, занимающихся такими делами.

— Бог не карма, а праведный судья. Он смотрит на мотив и причину поступков. Конечно, давать и брать взятки нельзя. Но может и простить, если это спасет жизнь кому-то, — сказал отец Владимир.

Владимир Панарин ведет каналы на YouTube и в TikTok под названием«PopBloger». Его аудитория на каждой платформе составляет в среднем около 27 тысяч человек. В видеороликах священник делится своими мыслями на темы, связанные с духовностью, семьей, смыслом бытия и прочими жизненно-важными темами.

— Живое общение с Богом в храме не заменимо. Это только огласительная беседа. Человек отвечает на ряд вопросов, а потом делает некий поступок: крестится, причащается. Это невозможно провести онлайн, нужно идти в храм. Я думаю, у нас церковь никогда не перейдет в онлайн, — рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Владимир Панарин.

Он также ответил хейтерам, сравнив их с комарами:

— Когда идешь в лес собирать клубнику и обращаешь внимание на каждого комара, ты ничего не соберешь. Люди нападают не тому что злые, а потому что их мнение другое, они очень хотят высказать свое мнение. Это естественная потребность человека. Те, кто пишет негативные комментарии, увеличивает количество просмотров, количество подписчиков. Сеть видит, что люди реагируют. Блогеры к этому привыкли и не обращают на этой внимание.

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