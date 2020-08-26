Чтобы утихомирить животных полицейским пришлось изрядно попотеть. Фото: Уфалейская телерадиокомпания / Vk.com

Пасущиеся без присмотра коровы, свободно гуляющие на детской площадке, напали на жительницу Верхнего Уфалея. Женщина была госпитализирована в больницу. Владельца животных ищет полиция.

— Стадо коров атаковало жилой двор по улице Худякова, 21а днем 25 августа, пострадала женщина — рассказала КП-Челябинск замначальника информационного отдела администрации Верхнего Уфалея Наталья Егорова. — Женщина была доставлена в больницу. Незамедлительно были вызваны сотрудники полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что наряд выгнал коров за пределы жилой зоны. Никакое табельное оружие не применялось.

— В настоящее время полицейские устанавливают владельца крупного рогатого скота, — добавили в ведомстве. — В дальнейшем будут собраны материалы и направлены в администрацию Верхнего Уфалея для рассмотрения на административной комиссии и последующего привлечения владельца к ответственности.

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