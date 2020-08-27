Жителю Челябинской области грозят три года тюрьмы за осквернение памяти Ленина

Обозленный товарищ испачкал памятник краской. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родившийся в СССР житель Аши пойдет под суд за осквернение памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину, сообщает прокуратура Челябинской области.

— По версии следствия, 12 мая 2020 года 45-летний мужчина при помощи аэрозольного баллончика нарисовал на монументе Ленину свастику, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Ашинский городской суд.

Ашинцу грозят три года тюрьмы.

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