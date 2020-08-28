В городе - жарко! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального МЧС, в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода с дневными температурами до +31 градуса. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в ближайшие выходные, 29 и 30 августа 2020 года

Впереди у жителей областного центра два самых жарких дня этого августа. В субботу днем воздух прогреется до +30, а в воскресенье до +29 градусов. Очень теплыми также ожидаются ночи: до +16...+18 градусов. Облачность переменная, но осадков и ветра практически нет. Если бы не начавшие желтеть листья, погода мало бы чем отличалась от разгара лета.

Интересно, что аномальная волна тепла останется в регионе и в начале следующей недели. Первое сентября также будет солнечным и теплым.

Но с четверга, 3 сентября, резко похолодает.

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