В Челябинской области нацпарку «Зигальга» присвоили статус заповедника

Нацпарк «Зигальга» стал заповоедником. Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области официально стал заповедником. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии России, там действует особый режим охраны.

— В частности, на территории «Зигальги» запрещается заготовка древесины (за исключением заготовки древесины гражданами для собственных нужд), охота, деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова, нахождение с оружием, орудиями охоты и вылова, — сообщил глава объединенной дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.

В заповедной зоне по-прежнему разрешены научные исследования и прогулки. Планируется проложить новые туристические маршруты.

СПРАВКА КП

Зигальга — один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», нацпарк «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянной охраной будут древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

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