День знаний в этом году будет солнечным и теплым Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Синоптики Челябинского гидрометцентра выложили самый точный прогноз погода на День знаний в Челябинской области. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 1 сентября 2020 года.

Итак, в областном центре воздух прогреется до +28…+30 градусов. На юге области температура может подняться до +32 градусов, а в горах только до +24. День будет облачным, но в меру солнечным. И никаких осадков!

Дискомфорт могут доставить лишь сильные — до 15 метров в секунду — порывы ветра.

Погода словно специально дарит нам этот день к школьному празднику. В среду температура понизится на 5 градусов, а в четверг еще на десять: до +15. И уже начиная со вторника в городе и по области могут пойти дожди.

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