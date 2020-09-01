Челябинский кандидат в депутаты ЗСО отказался от взыскания 1 млн рублей с Алексея Навального

Однако Киреев заявил, что свое мнение в отношении Навального не поменяет. Фото: vk.com / Константин Киреев

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области от партии ЛДПР Константин Киреев изменил требования в своем иске к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсетях.

— В связи с сложившейся ситуацией со здоровьем Алексея Навального, я принял решение, отказаться от материальных требований о взыскании 1 млн. рублей. Ведь суд уже 3 сентября, — написал Киреев в соцсетях.

Также Киреев пожелал Навальному выздоровления. Однако он заявил, что мнения своего не поменяет.

Напомним, Константин Киреев подал в суд на Алексея Навального в начале августа. По словам либерал-демократа, его включили в список «Умного голосования» без личного согласия. В результате он не смог попасть в совет депутатов Калининского района Челябинска и боится пролететь на грядущих выборах 13 сентября.

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