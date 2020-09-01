Прокуратура начала проверку из-за сбоя в работе взлетно-посадочной полосы аэропорта в Челябинске

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В Челябинске сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку аэропорта имени Курчатова из-за потухших огней на взлетно-посадочной полосе 28 августа. Напомним, тогда было приостановлено отправление четырех рейсов, а один борт пришлось отправить на запасной аэродром в Екатеринбург. В результате этого более 400 пассажиров не смогли улететь из воздушной гавани.

По предварительным данным, причиной инцидента стало повреждение основного силового кабеля при проведении реконструкции аэропортового комплекса.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдения аэропортом и подрядной организацией требований законодательства о транспортной безопасности и безопасности полетов, а также причинам и условиям, повлекшим нарушение бесперебойной работы воздушной гавани, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

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