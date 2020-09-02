Коммунальная авария в селе под Челябинском оставила без электричества почти всю улицу

Жители села пожаловались, что электрики не смогут восстановить электричество в течении ближайшего времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Долгодеревенском, что под Челябинском, произошло ЧП. Вечером несколько многоквартирных и частных домов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил читатель КП-Челябинск.

— Из-за сильного ветра в районе улицы Больничной нарушено электроснабжение в трёх многоэтажках и в других частных домах. В местном отделе МЧС говорят, что сегодня восстановить точно не успеют, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили иную информацию. В ведомстве уточнили, что в селе произошла авария на трансформаторной подстанции. Последствия уже устранили электрики.

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