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В Челябинской области осудят заключенного, который заработал по телефону почти миллион рублей

Деньги он получал от доверчивых граждан
Рустам ЯхинРустамЯхин
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Обвиняемому, скорее всего, придется на время покинуть колонию, чтобы предстать перед судом

Обвиняемому, скорее всего, придется на время покинуть колонию, чтобы предстать перед судом

Фото: Борис КОКУРИН

Прокуратура Копейска направил в суд материалы уголовного в отношении заключенного, который уже отбывает наказание в колонии Челябинской области. Мужчину подозревают в совершении преступлений по ч.3 ст. 30 и ч.1,2 ст. 159 УК РФ ч.2 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, мужчина звонил своим жертвам прямо из колонии, где отбывает наказание. Номера телефонов он подбирал случайным набором цифр.

— Представляясь родственником, сообщал гражданам заведомо ложные сведения о совершении дорожно-транспортного происшествия либо о сложной жизненной ситуации. После чего под предлогом урегулирования возникшей ситуации убеждал потерпевших перечислить денежные средства на мобильные счета либо счета банковских карт, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

С помощью этого способа мошеннику удалось заработать 940 тысяч рублей. Всего пострадали 17 граждан, проживающих на территории Челябинской области и Хабаровского края.

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