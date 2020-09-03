В Минобре Челябинской области рассказали, как будут работать школы в дни голосования

Школьникам все-таки придется сходить на учебу на один день Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство образования Челябинской области сообщило о работе школ и техникумов в дни выборов. Выяснилось, что учащимся придется идти на занятия 11 сентября.

— Если избирательные участки размещаются на площадях образовательных организаций, чтобы избежать заражения обучающихся, администрации предусматривают иной график организации учебного процесса 11 сентября с учетом санитарно-эпидемиологических требований. В зданиях, где много входных групп и избирательный участок можно изолировать от учебных помещений, образовательный процесс осуществляется по обычному расписанию. В иных случаях допустимо внесение изменений в календарный график учебного года или расписание занятий путем перераспределения на другие учебные дни, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако 12 сентября учебный процесс в учреждениях, где есть избирательные участки, осуществляться не станет. Поэтому школьники и студенты техникумов в этот день будут отдыхать.

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