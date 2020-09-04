На предприятии в Челябинской области произошла вспышка коронавируса

Точное количество заболевших — неизвестно Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вспышка заболеваемости COVID-19 произошла на предприятии «Тепловей» в селе Миасское. По словам представителя предприятия Эльвиры Мальцевой, точное количество больных назвать пока невозможно — это будет ясно по результатам тестов.

— Вспышка заболевших есть, полной информацией пока не владеем, — рассказала журналисту КП-Челябинск Эльвира Мальцева. — 20 заболевших есть точно, остальные сотрудники сдают анализы. Были выявлены контактные группы, их посадили на самоизоляцию.

Закрывать предприятие на карантин пока не стали, но и в штатном режиме оно не работает. На заводе предусматриваются меры безопасности, три раза приезжала делегация, которая проводила дезинфекцию. Применяются все средства для исключения дальнейшего распространения вируса.

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