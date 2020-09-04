Челябинцам старше 65 лет еще две недели нельзя на работу

Режим самоизоляции для граждан 65+ в Челябинской области продлили до 20 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работающим пенсионерам старше 65 лет еще на две недели продлили вынужденный больничный, сообщает пресс-служба ФСС Челябинской области.

— Губернатор Челябинской области продлил действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет с 7 по 20 сентября 2020 года. Таким образом, работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные, — замечают в пресс-службе.

Пенсионерам не нужно подавать какие-то документы своему работодателю. Больничные продлят автоматически.

Деньги работникам перечислят напрямую из Фонда социального страхования в течение семи дней. Расчет больничного производится исходя из среднего заработка за предыдущие два года. Но максимальный размер пособия не может превышать 69 тысяч 961,65 рублей.

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