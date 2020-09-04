Электрик из Челябинска, играющий на огромной балалайке, стал звездой уличной группы

Балалайка-контрабас, на которой играет Сергей, стоит от 150 тысяч. Поэтому музыкант пока арендует инструмент и копит на свой. Фото: из архива героя публикации

Эти летом ряды уличных музыкантов Челябинска пополнил необычный коллектив — Is not ethnoband. Группа играет современные хиты на русских народных инструментах: домре, аккордеоне, балалайке и других. Прохожих привлекает не только репертуар музыкантов, но и гигантская балалайка. Вопрос «Как называется этот инструмент?» стал самым популярным от слушателей.

Инструмент называется балалайка-контрабас. Играет на нем 20-летний электрик Сергей Волков. Балалайку-контрабас он освоил еще школьником, когда занимался в детской школе искусств №5. Сначала Сергей играл в оркестре русских народных инструментов «Синегорье», а когда «вырос» из детского коллектива, преподаватель по вокалу Маргарита Косолпапова позвала его в свой проект Is not ethnoband.

— На балалайке-контрабас очень толстые струны — толще, чем на бас-гитаре. Поэтому играть на ней физически сложно, из-за этого все пальцы Сергея в мозолях. Но несмотря на трудности, Сергей очень быстро освоил инструмент — всего за год, — рассказала Маргарита изданию Hornews.com.

Регулярно устраивать концерты у группы не получается. Перевозить большой инструмент сложно: в машину и маршрутки он не влезает. Приходится везти его с ЧМЗ, где живет Сергей, на трамвае или автобусе в центр.

Кстати, инструмент Сергей арендует. И сейчас группа копит на собственную контрабас-балалайку. Стоит она от 150 тысяч рублей. Приобрести инструмент получится, видимо, не скоро: за 40-минутный уличный концерт музыканты зарабатывают по 1-5 тысяч рублей.

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