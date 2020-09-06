Коронавирус убил врача-психиатра из Челябинской области

Татьяне Мельничук было 42 года. Фото: сайт горбольницы № 2 Миасса.

В Миассе скончалась 42-летняя врач-психиатр Татьяна Мельничук, заразившаяся коронавирусной инфекции. О смерти женщины сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Почему болезнь стала фатальной для сравнительно молодой женщины, в ведомстве не уточняют. Можно предположить, что коронавирус дал серьезные осложнения из-за лишнего веса. Зато коллеги подробно рассказывают о заслугах доктора.

— В 2001 году она окончила Челябинскую государственную медицинскую академию. Осознанно выбрала для себя специальность врача-психиатра, любила заниматься поиском и анализом всех составляющих психической болезни, — замечают в минздраве.

Год назад перспективного доктора назначили руководителем отдела по клинико-экспертной работе в «Городской больнице №2 г. Миасса».

— Отзывчивый и мудрый доктор, профессионал, заслуживший огромное уважение как среди коллег, так и пациентов. Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив городской больницы №2 выражают искренние соболезнования родным и близким, а также скорбят вмести с ними, — добавляют в ведомстве.

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