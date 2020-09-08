В центре Челябинска залили бетоном старые вязы

Раскидистые деревья закованы в бетон. Фото: читатель КП-Челябинск.

Несколько раскидистых вязов на Алом поле могут погибнуть после того, как дорожные рабочие замостили плиткой тротуар на остановке в сторону «Юности» , бьют тревогу читатели КП-Челябинск.

Сами деревья оказались зажатыми между бетонным ограждением сквера и тротуаром, а земля вокруг них — залита бетоном и засыпана щебнем. Челябинцы опасаются, что «замурованные» деревья в скором времени начнут чахнуть и погибнут.

Даже кусочка земли не видно. Фото: читатель КП-Челябинск.

Мы показали фотографии этого места главе Центрального района Виктору Ереклинцеву.

— Это осталось после укладки плитки на тротуаре. Перешлю эти снимки в комитет дорожного хозяйства, чтобы подрядчика взбодрили, — пообещал КП-Челябинск Виктор Ереклинцев.

Глава района заметил, что горожане периодически присылают ему по электронной почте фотографии проблемных мест. Каждый такой сигнал разбирается, принимаются меры.

Напомним, для нормальной жизни дерева необходимо, чтобы вокруг ствола оставался участок земли радиусом не менее полутора метров.

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