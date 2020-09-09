В Челябинской области сотрудник исправительной колонии задержал вооруженного грабителя

Александр Жилин служит в органах полтора года Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Сотрудник исправительной колонии задержал преступника в одном из магазинов Карабаша. Неизвестный мужчина пытался ограбить женщину, угрожая ножом, однако рядом оказался прапорщик Александр Жилин. Он попытался задержать преступника, несмотря на холодное оружие.

— Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но сотрудник ИК-10 догнал его, задержал и удерживал до приезда сотрудников полиции, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Александр Жилин служит в органах с марта прошлого года. Руководство пообещало ему поощрение за проявленное мужество.

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