Стало известно, по какому маршруту в Челябинске пустят новый трамвай «Богатырь»

Выглядит интригующе. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".

В Челябинск привезли новый низкопольный трамвай «Богатырь». Фотография вагона, обернутого в защитную пленку, появилась в паблике «Челябинский транспорт». Уже в ближайшее время трамвай выйдет на улицы города, сообщает «ЧелябГЭТ».

— В Челябинске трамвай задержится, как минимум, на месяц. Сначала он будет колесить по городу без пассажиров, а потом — с пассажирами. Прокатиться в новом вагоне смогут челябинцы, выбирающие трамвайный маршрут № 3, — пояснили в «ЧелябГЭТ».

Вот он, красавец! Фото: Дима Иванов.

«Богатырь» — детище компании «Транспортные системы». Он состоит из двух секций. В вагоне 34 сидячих места, а в общей сложности вагон может переводить без малого две сотни человек.

Напомним, ранее город тестировал низкопольные вагоны из Усть-Катава и Свердловской области. Однако оба не смогли ездить по челябинским путям.

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