В Челябинске вырос ценник на услуги салонов красоты

Клиентов в салонах теперь поменьше, поэтому владельцы подняли цены.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В августе 2020 года челябинские салоны красоты массово подняли цены на свои услуги. Об этом со ссылкой на собственное исследование компании «Эвотор» сообщает сайт «Полит74».
Компания проанализировала данные онлайн-касс и пришла к выводу, что около 11% салонов красоты так и не открылись после всеобщего карантина. Зато все остальные практически восстановили свои доходы.
— Общий оборот в этой сфере поддерживался за счет подорожания услуг. Чтобы отбить свои потери, салоны красоты увеличили средний чек. В среднем по России он вырос на 12% и составил в августе 1715 рублей.
Выручка южноуральских салонов красоты по сравнению с прошлым годом упала примерно на 9%, зато на 10% вырос средний — до 990 рублей.
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