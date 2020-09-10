В Челябинске вырос ценник на услуги салонов красоты

Клиентов в салонах теперь поменьше, поэтому владельцы подняли цены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2020 года челябинские салоны красоты массово подняли цены на свои услуги. Об этом со ссылкой на собственное исследование компании «Эвотор» сообщает сайт «Полит74».

Компания проанализировала данные онлайн-касс и пришла к выводу, что около 11% салонов красоты так и не открылись после всеобщего карантина. Зато все остальные практически восстановили свои доходы.

— Общий оборот в этой сфере поддерживался за счет подорожания услуг. Чтобы отбить свои потери, салоны красоты увеличили средний чек. В среднем по России он вырос на 12% и составил в августе 1715 рублей.

Выручка южноуральских салонов красоты по сравнению с прошлым годом упала примерно на 9%, зато на 10% вырос средний — до 990 рублей.

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