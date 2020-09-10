Донорам антиковидной плазмы в Челябинске заплатят по две тысячи рублей

Плазма переболевших поможет бороться с ковид. Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинская область нуждается в пополнении банка крови. Запасы этого биоматериала подходят к концу, сообщает пресс-служба Челябинской областной станции переливания крови.

— Сейчас нужна кровь всех групп и всех резус-факторов. А еще — плазма тех, кто переболел коронавирусом, — заявил главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Антиковидную плазму используют при лечении самых тяжелых больных с коронавирусом. Донором в этом случае могут стать люди, переболевшие COVID-19 в легкой и средней степени. В сентябре и в октябре им обещают заплатить за кровь по 2 тысячи рублей — эти деньги нашли благодаря благотворительной поддержке.

— Доноры антиковидной плазмы должны предоставить заключение врача с диагнозом коронавирус или результаты анализа на иммуноглобулин G. На сегодняшний день 244 южноуральцев стали донорами плазмы. Некоторые из них сдали кровь уже по два, по три раза, — замечают в пресс-службе.

Кстати, в пятницу, 11 сентября, мобильный пункт заготовки крови будет дежурить на улице Елькина, 18, с 9.00 до 12.00.

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