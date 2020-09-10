В Челябинской области у семилетнего мальчика нога застряла в стволе дерева

Самостоятельно выбраться мальчишка не смог Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел вечером 9 сентября в городе Миасс. Семилетний мальчик играл на улице, а затем решил полазить по дереву. Детская шалость закончилась неприятно — правая нога ребенка оказалась зажата в стволе, поэтому самостоятельно высвободиться он не мог.

На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда.

— При помощи специальных инструментов они разжали ствол дерева и деблокировали ногу ребенка, — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области. — Мальчика передали родителям.

Спасать мальчика приехали три сотрудника, на всю операцию у них ушло полчаса.

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