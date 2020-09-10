Первый вице-губернатор Челябинской области предложила создать деловые отношения с родителями школьников

К такому решению пришли из-за дистанта, который появился во время пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к родителям школьников Южного Урала. Она предложила им перевести отношения с властью и педагогами в деловое русло.

—Дистант незаметно для нас самих перевел родителей из разряда заказчиков в разряд деловых партнеров. А голос партнеров должен быть «в помощь», быть конструктивнее и слышнее. Отношения нуждаются в обновлении. Какие формы этого сотрудничества предложите вы? — написала Гехт на своей личной странице в соцсетях. — Считаю, что представитель родителей региона должен войти и в Общественную палату области.

Вице-губернатор также сообщила, что подобный опыт деловых отношений реализуется в соседнем регионе. Так, в Екатеринбурге действует Свердловская региональная общественная организация «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков». По ее словам, похожая структура есть и на Южном Урале, однако она давно «обнулилась». Поэтому Гехт задалась следующим вопросом: возродить старую организацию или создать новую без прежнего бэкграунда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru