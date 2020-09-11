У 40 процентов — пневмония: коронавирус стал тяжелее протекать у взрослых

Тяжелых случаев коронавируса стало больше. Фото: Иван МАКЕЕВ

Взрослые пациенты из Челябинской области стали тяжелее переносить коронавирус. Такое заявление в пятницу, 12 сентября, сделала заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

По данным ведомства, только 30% южноуральцев болеют коронавирусом в легкой форме — без клинических проявлений. В начале пандемии таких было больше. А процент пациентов, у которых развивается пневмония, вырос до 40. Среди последних много возрастных людей и людей с хроническими заболеваниями.

— Сейчас в Челябинской области 2 977 ковидных коек. Они заполнены наполовину. При необходимости в трехдневный срок общее число коек на 20-ти ковидных базах можно увеличить до 4099. Но пока ситуация в регионе остается стабильной, прирост больных небольшой — всего 0,5%, — заявила Виктория Сахарова.

Каждый день медики региона проводят около 3,5 тысяч тестов на ковид. Биоматериал изучают в 18-ти местных лабораториях. Также по области сейчас работают 20 приемных пунктов, где можно сделать КТ при подозрении на коронавирус.

Кстати, среди детей ситуация гораздо лучше: половина их переносит болезнь бессимптомно, другая — в виде ОРВИ. И лишь у 2% детей развивается ковидная пневмония.

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