За месяц с бесплатного стенда в челябинском парке утащили и сломали 26 скакалок

Первый стенд установили на Алом поле. Фото: Челябинская скакалка chelrope.ru/vk.com

Месяц назад челябинский роуп-скиппер Максим Костандов установил стенд с бесплатными скакалкам в парке на Алом поле. Горожане идею поддержали, но высказали опасения, что спортинвентарь быстро растащат.

— Всех скептически настроенных горожан мы вынуждены огорчить, ведь скакалки там висят по сей день. Правда без потерь тоже не обошлось. За прошедший месяц утащили и сломали в общей сложности 26 скакалок (получается примерно одна скакалка в день), — подвел итоги Максим Костандов.

Но спортсмен-активист продолжает дополнять стенд, чтобы там были скакалки на любой рост. Более того: Максим Костандов хочет подарить бесплатные скакалки еще одному общественному пространству — стадиону Локомотив. Но столкнулся с бюрократией.

— Там тоже есть площадка, где можно прыгать, а также готова рама, на которой как раз не хватает наших скакалок. Администрация стадиона сказала, что идея хорошая, но это не в пределах их компетенции. Нас отправили к их руководству — Южно-Уральской железной дороге. Мы описали наше предложение в специальной форме для социальных проектов на сайте ЮУЖД, но на обращение нам не ответили.

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