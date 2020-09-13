В Челябинской области бензовоз снес «Приору». Погиб молодой водитель

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Смертельное ДТП произошло на дороге Нагайбак-Фершампенуаз накануне днем. 34-летний водитель КАМАЗа, поворачивая на несанкционированный съезд, не убедился в безопасности маневра и снес «Приору». Легковушка ехала в попутном направлении.

— В результате ДТП 20-летний водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

«Дикие» съезды с автомагистралей, построенные для того, чтобы срезать путь или проехать к частным территориям, уже много лет создают проблемы на дорогах. Отсутствие знаков и светофоров создает аварийную ситуацию. Кроме того, они разбивают дорожное покрытие.

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