Погода в Челябинске 14 сентября 2020: еще денек — и резко похолодает

Скоро в Челябинск придут дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

День рождения города выдался не таким теплым, как хотелось бы провести праздник. Но, увы, температура продолжит падать. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 14 сентября 2020 года.

Синоптики Челябинского гидрометцентра обещают в начале рабочей недели сравнительно теплый и комфортный день. После холодной ночи (не выше +6) воздух прогреется до +17...+19 градусов. В городе будет ветрено, солнечно и преимущественно без осадков.

Но уже со вторника в городе резко похолодает. К середине рабочей недели дневные температуры опустятся до +13...+11 градусов. В областной центр нагрянут дожди.

К нынешнему теплу город вернется только к следующим выходным. Но и это пока всего лишь прогноз синоптиков.

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