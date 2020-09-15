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Коронавирус Covid-19

Жителей Челябинской области бесплатно обследуют на иммунитет к ковид

Правда, анализ возьмут только у тех, кто переболел
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Анализ возьмут только у переболевших.

Анализ возьмут только у переболевших.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области стартует второй этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщает Роспотребнадзор региона.

Эпидемиологи хотят проверить стойкость иммунитета по отношению к новой инфекции.

— В исследовании могут принять участие только лица, обследованные ранее при проведении первого этапа. При проведении исследования будет проводится количественное определение иммуноглобулинов Gк вирусу SARS-CoV-2, — заявила заместитель руководителя ведомства Светлана Лучинина.

Для этого жителям региона разошлют личные сообщения на электронную почту.

Уточнить подробности будущей акции можно по телефону: (351) 263-43-66.

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