Жителей Челябинской области бесплатно обследуют на иммунитет к ковид

Анализ возьмут только у переболевших.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области стартует второй этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу, сообщает Роспотребнадзор региона.
Эпидемиологи хотят проверить стойкость иммунитета по отношению к новой инфекции.
— В исследовании могут принять участие только лица, обследованные ранее при проведении первого этапа. При проведении исследования будет проводится количественное определение иммуноглобулинов Gк вирусу SARS-CoV-2, — заявила заместитель руководителя ведомства Светлана Лучинина.
Для этого жителям региона разошлют личные сообщения на электронную почту.
Уточнить подробности будущей акции можно по телефону: (351) 263-43-66.
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