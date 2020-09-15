Водитель иномарки погиб при лобовом столкновении с грузовиком в Челябинской области

Дорогая узкая, обгонять здесь нельзя. Фото: Управление ГИБДД Челябинской области.

Во вторник, 15 сентября, на автодороге Москва-Челябинск, под Катав-Ивановском, лоб в лоб столкнулись грузовик и иномарка. Водитель легковушки погиб на месте, сообщает Управление ГИБДД по Челябинской области.

Водитель погиб на месте. Фото: Управление ГИБДД Челябинской области.

— 57-летний водитель «Шевроле Ланос» пошел на обгон, хотя этот маневр запрещен на данном участке дороги. Легковушка выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с грузовиком Ман TGL, за рулем которого сидел 33-летний мужчина. От полученных травм водитель иномарки погиб на месте, — говорят в ведомстве.

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