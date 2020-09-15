В прошлом году Софья Колесникова стала чемпионкой России на дистанции 16 километров. Фото: Администрация Златоуста / Vk.com

Софья Колесникова из Златоуста принесла в копилку Челябинской области бронзу чемпионата России по плаванию на открытой воде. Спортсменка завоевала медаль на дистанции пять километров, преодолев ее за 1 час 2 минуты 43,65 секунды. Впереди у нашей землячки еще одна многокилометровая гонка.

Чемпионат страны с 13 по 17 сентября принимает краснодарское село Сукко. Эти старты являются отборочными на чемпионат Европы по водным видам спорта и на майский олимпийский квалификационный турнир по плаванию на открытой воде.

Наша землячка уже продемонстрировала достоянный результат. Отставание от вице-чемпионки России Екатерины Сорокиной из Пермского края составило несколько секунд. Золото состязаний завоевала выступающая за Московскую и Липецкую области Валерия Ермакова. Ее результат — 1 час 2 минуты 35,2 секунды.

— Впереди у Софьи еще одна гонка — на 16 километров, — сообщили в пресс-службе Златоуста. — Их спортсменка поплывет 17 сентября.

В прошлом году именно эта дистанция стала для спортсменки победной – 22-летняя мастер спорта Софья Колесникова привезла тогда в Златоуст золото Всероссийских соревнований.

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