Оздоровительный центр из Челябинска оштрафовали за рекламные флаеры

Даже обычный разговор с доктором по душам - медуслуга. И рекламировать ее следует осторожно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оздоровительный центр «Эстетико» грубо нарушил закон о рекламе. К такому выводу пришло УФАС, изучив листовки, которые организация раздавала челябинцам.

Каждый владелец флаера мог рассчитывать на бесплатную консультацию специалиста в области таких хронических заболеваний, как гипертония, боли в суставах и позвоночнике, сахарный диабет, лишний вес, нарушения зрения, артрит и артроз.

— По Закону о рекламе, предложение медицинских услуг должно сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний и необходимости консультации специалистов. На листовке их не было, — замечают в пресс-службе Челябинского УФАС России.

За это грубое нарушение оздоровительный центр оштрафуют.

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